من هو داود عبد السيد في عيد ميلاده الـ 71؟

فى عيد ميلاد داود عبد السيد..7 معلومات لا تعرفها عنه الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:06 ص





تحل اليوم الذكرى 71 لميلاد المخرج الكبير داوود عبد السيد، حيث يعد واحدًا من أبرز المخرجين فى الوطن العربي.





وأثرى السينما المصرية بالعديد من الأعمال الهامة، كان آخرها فيلم قدرات غير عادية ، والذى قامت ببطولته نجلاء بدر فى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:





1-من مواليد عام 1946 إى يبلغ من العمر 71 سنة.





2-حصل على بكالوريوس إخراج سينمائي من المعهد العالي للسينما عام 1967.





3-بدا حياته العملية كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أبرزها "الأرض" مع المخرج يوسف شاهين.





4-قدم عدد من الأفلام التسجيلية أهمها وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم ، العمل في الحقل ، عن الناس والأنبياء والفنانين.





5-أفلام الروائية لم يتجاوز عددها ال 9 أعمال كان أبرزها سارق الفرح الكيت كات ومواطن ومخبر وحرامى.





6-أكد أن الفنانة فاتن حمامة لم تكن راضية عن فيلمها " أرض الاحلام " .



