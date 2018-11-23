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كاردي بي تشتري منزل أحلام أمها بأكثر من 600 ألف دولار

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:42 ص
كاردي بي تشتري منزل أحلام أمها بأكثر من 600 ألف دولار
كاردي بي
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الفجر الفني
 
اشترت المطربة العالمية كاردى بى منزلاً كبيرًا فى مدينة نيويورك لأمها وجاء هذا بعد الغناء الفاحش الذى أصبحت فيه خلال هذا العام، وهذا كما ذكره موقع TMZ.

البيت شبيه بالقصر، فهو عبارة عن العديد من الطوابق الواسعة، وبه صالة ألعاب للجيم، بالإضافة إلى قبو كبير واسع، وقالت كاردى بى إنها كانت متعطشة كثيرًا لشراء منزل خاص لأمها العام الماضي ولكنها كانت فقط تمتلك 600 ألف دولار وهذا لا يعنى أى شىء بالنسبة لثمن المنازل الهائل فى مدينة نيويورك.

اضطرت الفنانة كاردى بى أن تدخر من مصروفاتها وأن تعمل جاهدة لكى تستطيع شراء منزل أحلام والدتها، لم تصرح النجمة عن الثمن الحقيقى للمنزل ولكن من الواضح إنه يبلغ ملايين الدولارات.

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