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بعد غياب 2990 يوما.. الإسماعيلي يعود للمشاركة بدوري أبطال إفريقيا

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:47 ص
بعد غياب 2990 يوما.. الإسماعيلي يعود للمشاركة بدوري أبطال إفريقيا
الاسماعيلي
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الفجر الرياضي
 

أيام قليلة تفصل الإسماعيلي عن المشاركة بالنسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد غياب 2990 يوما ، حيث كانت أخر مباراة شارك فيها الفريق يوم 19 سبتمبر عام 2010 والتى شهدت فوز الدراويش على الأهلى بدور المجموعات بنتيجة 4-2.

 

ويستعد الإسماعيلى لحزم حقائبه لدولة بوروندى لملاقاة بطلها ماسيجير نيجوزى الأربعاء المقبل ضمن منافسات دور الــ64 بالبطولة.

 

الجدير بالإشارة أن الإسماعيلى يعد أول فريق عربى قد نال شرف التتويج بتلك البطولة بمسماها القديم موسم 69-70 بعد الفوز على الانجلبير فى المباراة النهائية.

 

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