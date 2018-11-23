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"صفر بطولات".. كارتيرون ينضم لقائمة المدربين الأجانب الفاشلين بالقلعة الحمراء

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:34 ص
صفر بطولات.. كارتيرون ينضم لقائمة المدربين الأجانب الفاشلين بالقلعة الحمراء
كارتيرون
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أحمد عصام
 

أعلن النادي الأهلي عن رحيل مدربه باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق، بعد توديع الفريق لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وخسارة اللقب الأفريقي في أسبوع واحد.

 

وانضم المدرب الفرنسي لقائمة المدربين الأجانب الفاشلين الذين لم يحققوا بطولات مع النادي الأهلي، حيث كان قريبا من الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، ولكنه خسره في النهائي أمام الترجي التونسي.

 

وتضم قائمة المدربين الأجانب الذين تولوا تدريب الأهلى عدد كبير فشل فى تحقيق أى بطولات، وكان اخرهم البرتغالي جوزيه بيسيرو في عهد رئاسة محمود طاهر للقلعة الحمراء.

 

وجاءت قائمة المدربين الفاشلين مع النادي الأهلي كالتالي :-

 

"تاديتش - فريتز يتتكوش - بروشيتش - بوث - دون ريفي - هورفاتيك - مايكل ايفرت - جيف باتلر - جوزية بيسيرو - باتريس كارتيبرون".

 

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