موقف إنساني رائع لـ كيم كاردشيان في عيد الشكر

في موقف إنساني راقي، أختارت النجمة كيم كاردشيان، قضاء عيد الشكر مع أليس ماري جونسون والتي سبق أن أدينت بالسجن مدى الحياة بتهمة الاتجار في المخدرات وحصلت على عفو رئاسي بعد توسط كيم لدى الرئيس ترامب.

وأعربت كيم كاردشيان، عن سعادتها لقضاء أول عيد شكر معها خارج أسوار السجن بعد حبسها لمدة 22 عاماً، قائلة: "أنا ممتنة جدًا أن السيدة أليس جونسون تتمتع بعيد الشكر مع عائلتها العام الحالى.. شكرا للرب".