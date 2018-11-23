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موقف إنساني مشرف من أرنولد شوارزينجر مع الفقراء في عيد الشكر (صور)

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 06:23 ص
موقف إنساني مشرف من أرنولد شوارزينجر مع الفقراء في عيد الشكر (صور)
أرنولد شوارزينجر
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الفجر الفني
 
قدم الفنان العالمي أرنولد شوارزينجر، الطعام فى إحد مراكز الإيواء فى مدينة لوس أنجلوس التى التهمت النيران العديد من المنازل والغابات وراح ضحيتها عشرات الضحايا فى عيد الشكر. 

وظهر أرنولد شوارزينجر، وهو يقدم الوجبات إلى رجال الأطفاء والمتشردين، بينما كان يقوم بجوله بين المنازل التى تدمرت من أثار حريق كاليفورنيا.
  

موقف إنساني مشرف من أرنولد شوارزينجر مع الفقراء في عيد الشكر (صور)
موقف إنساني مشرف من أرنولد شوارزينجر مع الفقراء في عيد الشكر (صور)
موقف إنساني مشرف من أرنولد شوارزينجر مع الفقراء في عيد الشكر (صور)
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