موقف إنساني مشرف من أرنولد شوارزينجر مع الفقراء في عيد الشكر (صور)

قدم الفنان العالمي أرنولد شوارزينجر، الطعام فى إحد مراكز الإيواء فى مدينة لوس أنجلوس التى التهمت النيران العديد من المنازل والغابات وراح ضحيتها عشرات الضحايا فى عيد الشكر.





وظهر أرنولد شوارزينجر، وهو يقدم الوجبات إلى رجال الأطفاء والمتشردين، بينما كان يقوم بجوله بين المنازل التى تدمرت من أثار حريق كاليفورنيا.



