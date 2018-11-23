موقف إنساني مشرف من أرنولد شوارزينجر مع الفقراء في عيد الشكر (صور)
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 06:23 صالفجر الفني
قدم الفنان العالمي أرنولد شوارزينجر، الطعام فى إحد مراكز الإيواء فى مدينة لوس أنجلوس التى التهمت النيران العديد من المنازل والغابات وراح ضحيتها عشرات الضحايا فى عيد الشكر.
وظهر أرنولد شوارزينجر، وهو يقدم الوجبات إلى رجال الأطفاء والمتشردين، بينما كان يقوم بجوله بين المنازل التى تدمرت من أثار حريق كاليفورنيا.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن اخبار أرنولد شوارزينجر أرنولد شوارزينجر