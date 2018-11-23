انطلاق مهرجان صناعة الصورة بمشاركة كبار المصورين

انطلقت اليوم الدورة الأولى لمهرجان صناعة الصورة "أسبوع القاهرة للصورة" ويستمر حتى 30 نوفمبر الجارى.





شارك في المهرجان صناع ومنتجي الصورة ورواة القصص البصرية والباحثين فيها، صناع الفيديو، صناع الأفلام، مديرو الأفلام، مصممو الأزياء، فنانو الجرافيك، وفنانو المكياج.





وعبرت مروة أبوليلة مؤسسة مدرسة فوتوبيا لصناعة الصورة و الشريك المؤسس للمهرجان عن سعادتها بالافتتاح و المشاركة الكثيفة من المهتمين بفن صناعة الصورة .





وقالت أن الهدف من المهرجان هو تحفيز هواة فن التصوير على تحديد قدراتهم وتطوير مهاراتهم، فضلًا عن كونه حلقة وصل بين محترفي التصوير في مصر والبلدان الأخرى.





وقالت: "على الرغم من أن هذه هى الدورة الأولى للمهرجان فإننا نجحنا فى جلب أفضل المصورين والأساتذة المتخصصين في مجال التصوير على قدر كافِ من الخبرة والعلم بالمجال ليحقق المهرجان الاستفادة المرجوة للمشاركين والحاضرين".







