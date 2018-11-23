الليلة.. عرض فيلم يوم الدين بمهرجان القاهرة السينمائي

يشارك مساء اليوم، فيلم "يوم الدين" للمخرج أبو بكر شوقي بمسرح الهناجر، ضمن برنامج بانوراما السينما المصرية الجديدة على هامش مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الأربعين.





الفيلم حصد مؤخرا على جائزة التانيت الفضى، لأفضل فيلم روائى طويل، خلال حفل ختام الدورة الـ29 من أيام قرطاج السينمائية، والذى أقيم بحضور سينمائى عربى وأفريقى عريض.





وتدور أحداث "يوم الدين" حول بشاي، وهو رجل شُفي من مرض الجذام ولكنه ما زال يحمل آثار المرض بجسده، ويعيش فى مستعمرة لم يغادرها يومًا بعد وفاة زوجته.







