المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يشهد فيلم التحريك البرج

يشارك فيلم التحريك البرج للمخرج ماتس غرورد في الدورة الـ 17 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش (من 30 نوفمبر حتى 8 ديسمبر)، وذلك بعد أيام من منافسته بالمسابقة الرسمية لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.





يُعد المهرجان الدولي للفيلم بمراكش أحد أهم المهرجانات العالمية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، تأسس عام 2001 وتقام فعالياته في نهاية كل عام، ويكرم في دورته الحالية عدد من أبرز الممثلين وصُنّاع السينما وعلى رأسهم النجم روبرت دي نيرو، المخرج الأميركي مارتن سكورسيزي والمخرج المصري يسري نصر الله.





البرج فيلم تحريك من تأليف وإخراج ماتس غرورد، ويقوم بالأداء الصوتي للشخصيات رومانيا عدل كسرافي، محمد بكري، نجلاء سعيد ومراد حسن، وهو إنتاج نرويجي سويدي فرنسي مشترك.







