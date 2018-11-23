لهذا السبب.. توقفت ياسمين رئيس عن تصوير لص بغداد

تنضم الفنانة ياسمين رئيس، إلى لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد خلال الدورة الأربعين بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.





ولهذا توقفت "رئيس" عن تصوير دورها في فيلم لص بغداد أمام الفنان محمد عادل إمام.



