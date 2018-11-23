لهذا السبب.. توقفت ياسمين رئيس عن تصوير لص بغداد
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 06:20 صالفجر الفني
تنضم الفنانة ياسمين رئيس، إلى لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد خلال الدورة الأربعين بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
ولهذا توقفت "رئيس" عن تصوير دورها في فيلم لص بغداد أمام الفنان محمد عادل إمام.
وتتشكل لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة من المخرج الجزائري كريم موساوي الحائز على جوائز عديدة في مجال الأفلام القصيرة والذي تنافس فيلمه الطويل الأول "طبيعة الحال" في مسابقة نظرة ما بمهرجان كان، بجانب الألمانية كاثي ديهان المحاضرة في جامعة ليبزيج والمنسقة السابقة لبرنامج مهرجان برلين للموهوبين.
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