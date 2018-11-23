السعداء والتعساء برحيل "كارتيرون" عن تدريب الأهلي

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إقالة المدير الفني للفريق الأول باتريس كارتيرون ومدرب الأحمال مايكل ليندمان بشكل رسمي بعد خروج الفريق من البطولة العربية للأندية، وتقرر اسناد القيادة الفنية للفريق لمحمد يوسف بشكل مؤقت.

قرار إقالة "كارتيرون" أسعد بعض اللاعبين داخل النادي الأهلي وهم الذين فشلوا في الحصول على فرصة المشاركة في المباريات تحت قيادة المدرب الفرنسي خلال الفترة الماضية، بينما أحزن هذا القرار مجموعة من اللاعبين الذين يمكن تصنيفه بـ"المدللين" لدى المدير الفني والذي منحهم فرص عديدة للمشاركة مع الفريق حتى في أسوأ حالاتهم.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير السعداء والتعساء برحيل باتريس كارتيرون عن الأهلي:-

- التعساء:

1- كوليبالي:

أصر باتريس كارتيرون التعاقد معه رغم سنه الكبير، واعتمد عليه بشكل أساسي في قيادة دفاع المارد الأحمر حيث أنه أكثر اللاعبين مشاركة في عهده بـ18 مباراة، ورغم أخطائه الفادحة وبطئه الشديد لكن المدرب الفرنسي رفض جلوسه على دكة البدلاء خلال فترة قيادته للفريق ولم يفكر يومًا ما منح الفرصة للمدافع الشاب أحمد علاء للمشاركة بدلًا منه.

2- حمودي:

رغم الانتقادات التي توجه لـ"حمودي" بشكل مستمر من جماهير النادي الأهلي بسبب تراجع أدائه لكن المدرب الفرنسي كان مقتنعا بمستواه تمامًا وكان يعتمد عليه في مباريات عديدة، والآن بعد رحيله يخشى حمودي العودة مجددًا لدكة البدلاء أو يطلب المدرب الجديد الاستغناء عنه.

3- ميدو جابر:

حصل ميدو جابر على فرصة جيدة للمشاركة مع الأهلي تحت قيادة المدرب الفرنسي، بعدما قضى فترة طويلة جليس دكة البدلاء، والآن بعد رحيله يخشي "جابر" العودة مجددًا لقائمة الاحتياطي أو الرحيل عن القلعة الحمراء نهائيًا.

4- مروان محسن:

تعرض مروان محسن لإنتقادات عنيفة خلال الفترة الماضية، لكنه كان المهاجم الثاني لدي كارتيرون في الأهلي بعد المغربي وليد أزارو، وكان يعتمد عليه بشكل كبير حال غياب "أزارو"، وقد يفكر المدرب الجديد في الإطاحة بـ"محسن" خارج الأهلي بعد رحيله كارتيرون، والتعاقد مع مهاجم جديد، في ظل تراجع أداء ومستوى اللاعب وقلة إنتاجه التهديفي.

5- هشام محمد:

حصل هشام محمد على فرصة جيدة للمشاركة مع الأهلي في عهد "كارتيرون" حيث لعب 12 مباراة تقريبًا مع المدرب الفرنسي وذلك يدل على اقتناعه بمستواه، ويخشى اللاعب أن يعود لدكة البدلاء مرة أخرى تحت قيادة المدرب الجديد.

- السعداء:

1- شريف إكرامي:

لم يشارك "إكرامي" سوى في مباراة وحيدة تحت قيادة "كارتيرون" رغم تراجع مستوى زميله محمد الشناوي بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، لكن رفض المدرب الفرنسي منح إكرامي فرصة التواجد ضمن التشكيل الأساسي للأهلي، المدرب الجديد للأهلي قد يعيد "إكرامي" للأضواء مرة أخرى ويعتمد عليه بشكل أساسي.

2- ناصر ماهر:

انضم للنادي الأهلي بعد فترة إعارة مع سموحة وبتروجيت، وكان يرى فيه الجماهير البديل الأمثل للاعب الفريق السابق عبد الله السعيد، ولكن عانى اللاعب من تجاهل المدرب الفرنسي ولم يشارك مع الفريق إلا في مباريات قليلة، والآن بعد رحيل كارتيرون، يأمل "ماهر" أن يحصل على فرصة جديدة تحت قيادة المدرب القادم.

3- أحمد الشيخ:

رحيل باتريس كارتيرون قد يكون بمثابة بارقة أمل لـ أحمد الشيخ للاستمرار مع الأهلي بعدما كان اللاعب قد عقد العزم على الرحيل خلال الانتقالات الشتوية بسبب تجاهل كارتيرون له واستبعاده من القائمة الافريقية للفريق، وقد يحصل "الشيخ" على فرصة مع المدرب الجديد للأهلي.

4- أحمد حمدي:

لم يحظى أحمد حمدي بثقة باتريس كارتيرون وظل اللاعب جليس دكة البدلاء تحت قيادته، بل واستبعده من القائمة الافريقية للأهلي، ولكن بعد رحيله قد يجد "حمدي" ضآلته مع المدرب الجديد ويعود للأضواء مرة أخرى.

5- أحمد علاء:

انضم أحمد علاء للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الداخلية ولكنه لم يشارك مع الفريق في أي مباراة، وفشل في اقناع "كارتيرون" بمستواه، وقد ينجح "علاء" في كسب ثقة المدرب القادم والحصول على فرصة المشاركة مع الفريق في المباريات.