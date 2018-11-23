مريم صالح ومشروعها الموسيقي تمثل مصر بمهرجان بيروت أند بيوند

تمثل المطربة مريم صالح بصحبة مشروعها الموسيقي المشترك مع الفلسطيني تامر أبو غزالة والموسيقار موريس لوقا، في مهرجان بيروت أند بيوند بحفل غنائي كبير مساء الجمعة 7 ديسمبر المقبل على مسرح مترو المدينة.





ويمثل ثلاثي الإخفاء مصر في فعاليات النسخة الجديدة من بيروت أند بيوند، أحد أبرز المهرجانات الموسيقية في لبنان المهتمة بتسليط الضوء على نوعية الموسيقى البديلة بالعالم العربي وأوروبا، ويضم هذا العام أكثر من 11 حفلة مختلف على مدار أربعة أيام، تضم تجارب غنائية من مصر ولبنان وإسبانيا والنرويج، أبرزها التونسي عماد عليبي ومشروعه الجديد فريجيا، والمطربة اللبنانية تانيا صالح.

وعقب هذه الحفلة، تصل مريم صالح لحدود العالمية بعد إدارج اسمها في ترشيحات القوائم الأخيرة لتصويت الجماهير في "الأفريكان ميوزيك أووردز" أو"Afrima" التي تعد أعرق وأهم الجوائز الموسيقية على مستوى القارة السمراء، إذ تختار تصنيفات أفضل مطرب ومطربة وأفضل أغنية ودي جي وعمل فنى موسيقى كل عام على مستويات أفريقيا "شمالًا" و"غربًا" و"جنوبًا"، حيث تنافس مريم على اللقب عبر أغنيتها الشهيرة "إيقاع مكسور" ضمن أغنيات ألبومها الجديد "الإخفاء".



