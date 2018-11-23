عبد الرازق يهاجم المصري ويونس ويوجه رسالة للجماهير

شن ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للمصري هجوماً حاداً على مجلس إدارة النادي ومصطفى يونس مدير الكرة، كما وجه رسالة للجماهير.

وقال عبد الرازق في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :" استقلت من سموحة لأسباب أسرية وحزين من مصطفى يونس لأنه تم تعيينه معي وكان يجب عليه إخطاري بذلك".

وأضاف: "كما أنه اجتمع باللاعبين وأخطرهم بالسفر للقاهرة دون علمي على الرغم من أنا من قمت بتعيينه".

وتابع: "مجلس إدارة المصري كان يستبدل الملعب دون إخطاري".

واختتم عبد الرازق تصريحاته قائلاً: "أعتذر لجماهير المصري وأتحمل الخسارة من حرس الحدود وأنا من أكفأ المدربين في مصر".