محمد فاروق: علي ماهر الأقرب لخلافة كارتيرون في الأهلي

صرح محمد فاروق نجم الأهلي السابق بأنه من الممكن أن يكون علي ماهر المدير الفني السابق للأسيوطي وسموحة قريبا من قيادة الأهلي لخلافة باتريس كارتيرون.

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: " لا أحمل اللاعبين فقط تدهور النتائج وخسارة البطولات في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "علي ماهر مدرب واعد ولكن من الصعب الاستعانة به في ذلك التوقيت على الرغم من رفضه للكثير من العروض بمبالغ جيدة ومن الممكن أن يكون قريبا من الأهلي".

واختتم فاروق تصريحاته قائلاً: " كان من الممكن أن يستفيد كارتيرون من خبرات مؤمن زكريا في البطولات الأفريقية".