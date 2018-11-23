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أستاذ اقتصاد يكشف سبب انخفاض الدخل في الدول النامية

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:32 ص
أستاذ اقتصاد يكشف سبب انخفاض الدخل في الدول النامية
الدكتور محمد البنا
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إن البنك الدولي يقسم دول العالم إلى 3 شرائح، وهي دول غنية يتعدى دخل الفرد فيها 20 ألف دولار في العام، ودول فقيرة يقل متوسط دخل الفرد عن ألف دولار في العام، ودول متوسطة يكون متوسط دخل الفرد فيها ما بين ألفي دولار إلى 20 ألف دولار.

وأضاف "البنا"، في لقاء مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن هذا التقسيم يعود إلى الإنتاجية والقيمة المضافة التي يحققها كل مجتمع، والاقتصاد الأمريكي في العام الأخير ينتج سلع وخدمات حوالي 25% من إنتاج العالم ككل.

وتابع أستاذ الاقتصاد، أن عدم استغلال الموارد المتاحة سواء الطبيعية أو البشرية، في الدول النامية هو السبب في انخفاض متوسط دخل الفرد، بالإضافة إلى عدم العدالة في توزيع الدخل.
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