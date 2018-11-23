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أب يعاشر نجلته جنسيًا في الإسماعيلية

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:52 ص
أب يعاشر نجلته جنسيًا في الإسماعيلية
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هشام إسماعيل
 
تجرد أب بمحافظة الإسماعيلية، من كل معاني الأبوة، وارتدى ثوب وحش بلا قلب، وأبحر في نهر الإجرام، ليقع في شر نفسه الإمارة بالسوء وأعماله الشيطانية، عندما تعدى جنسيا على نجلته على مدار 15 عامًا، وعاشرها معاشرة الأزواج.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد محمد فوزي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغا إلى مركز شرطة فايد من المدعو محمد. ع. م  27 عامًا عامل، مقيم بمنطقة كسفريت دائرة المركز يتهم والده المدعو "علي. م" 55 عامًا ويعمل نقاش، بالتعدي جنسيًا على شقيقته "هند" 30 عامًا عاملة، ومعاشرتها معاشرة الأزواج على مدار 15 عامًا.

وعلي الفور قام الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز شرطة فايد، ومعاونه النقيب أحمد السيد، بضبط المتهم ونجلته وبمناقشتهما، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وجاري عرضهما علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

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