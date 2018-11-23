رئيس البورصة: أقصى حد مسموح به للتعامل "كاش" 100 ألف جنيه
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:05 صنعيم يوسف
قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن أقصى حد مسموح به للدفع "كاش"، هو 100 ألف جنيه، وحتى هذا المبلغ يدخل في الحسابات أيضا.
وأضاف "فريد"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه أسامة كمال أن التعامل مع سوق الأوراق المالية يكون من خلال القنوات المنظمة لذلك مثل شيك أو التحويلات البنكية.
وتابع رئيس البورصة المصرية، أنه يجب أن تكون الأموال معلومة المصدر، وشركات الوساطة لها تراخيص محددة من قبل الرقابة المالية.
وأضاف "فريد"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه أسامة كمال أن التعامل مع سوق الأوراق المالية يكون من خلال القنوات المنظمة لذلك مثل شيك أو التحويلات البنكية.
وتابع رئيس البورصة المصرية، أنه يجب أن تكون الأموال معلومة المصدر، وشركات الوساطة لها تراخيص محددة من قبل الرقابة المالية.
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