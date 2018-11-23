رئيس البورصة: أقصى حد مسموح به للتعامل "كاش" 100 ألف جنيه



وأضاف "فريد"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه أسامة كمال أن التعامل مع سوق الأوراق المالية يكون من خلال القنوات المنظمة لذلك مثل شيك أو التحويلات البنكية.



وتابع رئيس البورصة المصرية، أنه يجب أن تكون الأموال معلومة المصدر، وشركات الوساطة لها تراخيص محددة من قبل الرقابة المالية.

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن أقصى حد مسموح به للدفع "كاش"، هو 100 ألف جنيه، وحتى هذا المبلغ يدخل في الحسابات أيضا.