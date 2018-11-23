3 مدربين محليين على مائدة مجلس الخطيب بعد رحيل كارتيرون

أعلن النادي الأهلي عن رحيل مدرب الفريق باتريس كارتيرون، بعد توديع فريق كرة القدم بطولة زايد للأندية الأبطال، وخسارة اللقب الأفريقي أمام الترجي التونسي.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أبرز المدربين المحليين المرشحين لتدريب الأهلي.

1- علي ماهر

قدم علي ماهر المدير الفني لنادي سموحة السابق مستويات مميزة مع نادي الاسيوطي في الموسم الماضي، ويعد ماهر من أبرز المرشحين المحليين لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، وعمل علي كمدرب عام في المواسم الماضية داخل القلعة الحمراء، واستقال المدرب الأهلاوي من تدريب سموحة بسبب تدخل الإدارة في القرارات الفنية له.

2- مختار مختار

اقتحم المدرب المخضرم مختار مختار المدير الفني الحالي للإنتاج الحربي قائمة المرشحين لقيادة النادي الأهلي، بعد تقديم فريقه الإنتاج الحربي مستويات رائعة في الموسم الماضي والجاري، حيث ينافس فريق الإنتاج علي المراكز المتقدمة هذا الموسم، ويعد مختار صاحب خبرات تدريبية كبيرة في الدوري المصري، ونجح مع معظم الأندية التي تولاه قيادتها.

3- محمد يوسف

أعلن النادي الأهلي عن استمرار محمد يوسف كمدير فني موقت للفريق بعد رحيل كارتيرون، حيث نجح يوسف في قيادة الفريق للفوز بأخر بطولة بدوري أبطال أفريقيا، وفي حال تحسن مستوى الفريق وتحقيق الانتصارات في الفترة المقبلة، سيجبر يوسف إدارة الأهلي على استمراره كمدير فني للفريق حتى نهاية الموسم.