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"ترامب" يلمح بزيارة أفغانستان

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:10 ص
ترامب يلمح بزيارة أفغانستان
ترامب
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وكالات
 
لمّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه يخطط لزيارة أفغانستان، في خطوة ستمثل أول زيارة له كقائد أعلى للقوات الأمريكية في منطقة حرب.
 
وأبلغ ترامب أحد جنرالات سلاح الجو الأمريكي خلال مؤتمر عبر الهاتف مع قوات أمريكية في أفغانستان، الخميس، لإيصال رسالة عيد الشكر، أنه سيراه لاحقا في الولايات المتحدة، أو "ربما أراك هناك"، في إشارة إلى أفغانستان.

وفي نفس اليوم، سأله أحد المراسلين إذا كان لديه تصور حول موعد رحلته الأولى إلى أفغانستان أو الشرق الأوسط، فقال ترامب: "لا أستطيع أن أخبركم ..أنتم آخر من يمكن أن أبلغكم".

يشار إلى أن المخاوف الأمنية غالبا ما تجعل الرحلات الرئاسية إلى مناطق الصراعات طي الكتمان.

وزار رؤساء أميركيون في الآونة الأخيرة، باعتبار أنهم يمثلون القيادة العليا للقوات المسلحة الأمريكية، القوات العسكرية الأمريكية في مناطق الحروب.

ويواجه ترامب انتقادات بسبب رفضه زيارة مناطق القتال البعيدة خلال فترة رئاسته.

ويحتشد نحو 14 ألف جندي أمريكي في أفغانستان ضمن بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتنفذ تلك القوات أيضا عمليات لمكافحة الإرهاب في البلاد ضد تنظيمي القاعدة وداعش.

المزيد عن: عيد الشكر ترامب الرئيس الأمريكي أفغانستان
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