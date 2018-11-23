عاجل.. الإسماعيلية تشهد سقوط أمطار غزيرة



وشهد طريق "الإسماعيلية - القاهرة" الصحراوي، وطريق "الإسماعيلية - الزقازيق" الزراعي وطريق "الإسماعيلية - السويس" الصحراوي، بطئًا شديدًا في حركة سير السيارات خشية وقوع حوادث نتيجة الأمطار على تلك الطرق.



وحرصت إدارة مرور الإسماعيلية، برئاسة العميد حمدي عبد النبي، بتكثيف الخدمات المرورية والرقابة على الطرق الزراعية والسريعة وتوجيه قائدي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة خاصة في ظل انخفاض مستوى الرؤية.



تعرضت محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لهطول الأمطار الغزيرة وطقس غير مستقر وانخفاض في درجة الحرارة، والتي أثرت على حركة سير المشاة والسيارات على الطرق الصحراوية والزراعية.