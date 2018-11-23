ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار الحديد اليوم الجمعة 23 ـ 11 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:40 ص
أسعار الحديد اليوم الجمعة 23 ـ 11 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية
حديد
طباعة
هشام إسماعيل
 
شهدت أسعار الحديد في أسواق محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، انخفاض ليسجل متوسط سعر طن حديد عز 12 ألف و330 جنيهًا، وشركة حديد المصريين 12 ألف و350 جنيها، وشركة حديد بشاي 12 ألف و250 جنيها، وشركة حديد العتال 12 ألف و250 جنيها.

وفي شركة حديد الجارحي 12 ألف و250 جنيها، وشركة حديد السويس للصلب 12 ألف و250 جنيها، وشركة حديد المركبي 12 ألف و200 جنيها، وشركة حديد طنطا للصلب 12 ألف و100 جنيها، وشركة حديد الجيوشي 12 ألف 250 جنيها، وشركة حديد بيانكو 12 ألف و100 جنيها، وشركة قوطة للصلب 12 ألف 150 جنيها للطن.
المزيد عن: محافظة الإسماعيلية حديد أسعار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
القادسية
-
x
16:30
-
الرائد
النصر
-
x
18:40
-
الشباب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/23/2018 4:20:02 AM