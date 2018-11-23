أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 23 ـ 11 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية

شهدت أسواق مواد البناء بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، استقرارًا في أسعار الأسمنت، حيث سجل متوسط سعر الطن بشركة أسمنت العريش 880 جنيها للطن، والسويس للاسمنت 873 جنيها للطن، واسمنت وادي النيل المصرية 965 جنيها للطن، وشركة أسمنت أسيوط 858 جنيها للطن، كما سجل متوسط سعر الطن في شركة أسيك المنيا 845 جنيها.



وسجل متوسط سعر الطن بالشركة العربية للأسمنت 850 جنيهات،"أسمنت حلوان" 850 جنيها للطن، وسجل متوسط سعر طن الأسمنت بشركة صناعات مواد البناء 740 جنيها للطن.



كما بلغ متوسط سعر الطن بشركة السويدي للأسمنت 913 جنيها، فيما سجل سعر متوسط الطن بشركة جنوب الوادي للأسمنت 820 جنيها، وسجل متوسط سعر الطن بشركة بورتلاند طرة للأسمنت 830 جنيها.

