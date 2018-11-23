ميمي عبدالرازق: "أنا اشتغلت بكام عشان يتخصم 200 ألف"

تعجب ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق لنادي المصري البورسعيدي من الطريقة التي تعامل بها معه مجلس المصري والمركز الإعلامي الخاص بالنادي.

وقال عبد الرازق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"نجم الجماهير"، الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي، إنه فوجئ بإعلان الصفحة الرسمية للنادي بخصم ٢٠٠ ألف من راتبه.

وتسائل مدرب المصري السابق على الهواء إدارة المصري: "هو أنا اشتغلت بكام حتي يتم خصم 200 ألف جنية من راتبي".

وأعلن ميمي عن راتبه مع المصري وهو ما يقدر بـ125 ألف جنية، وأن بهذا الخصم يتبقى 50 ألف جنية فقط قيمة الشرط الجزائي.