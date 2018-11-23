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"مستقبل وطن" ينظم منفذا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ببني سويف

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:35 ص
مستقبل وطن ينظم منفذا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ببني سويف
منافذ بيع سلع
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الفجر
 

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، منفذ متحرك لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بقرية كوم أبو خلاد بمركز ناصر.

يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر، حيث أنشأ الحزب عدة شوادر في عدد كبير من المراكز والمحافظات، لبيع السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من سعر الجملة، لعرضها بأسعار مخفضة ولتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة جشع التجار.
المزيد عن: مصر مستقبل وطن محافظات
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