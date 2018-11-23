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"مستقبل وطن" ينظم منفذا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمنيا

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:34 ص
مستقبل وطن ينظم منفذا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمنيا
منافذ بيع سلع
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الفجر
 

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، منفذ متحرك لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة بني مزار.

يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر، حيث أنشأ الحزب عدة شوادر في عدد كبير من المراكز والمحافظات، لبيع السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من سعر الجملة، لعرضها بأسعار مخفضة ولتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة جشع التجار.
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