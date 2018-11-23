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"مستقبل وطن" يحتفل بافتتاح المقر الجديد بالتجمع الخامس بالقاهرة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:33 ص
مستقبل وطن يحتفل بافتتاح المقر الجديد بالتجمع الخامس بالقاهرة
مستقبل وطن
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الفجر
 

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، احتفالية بمناسبة افتتاح المقر الجديد لأمانة الحزب بمنطقة التجمع الخامس، بحضور عدد 100 شخص أبرزهم المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، والنائب أشرف رشاد رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي أمين عام الحزب، والنائب محمد ماهر أمين الحزب بالقاهرة، وعدد من قيادات الحزب.

يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر.
المزيد عن: مقر مستقبل وطن حزب افتتاح
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