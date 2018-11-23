"مستقبل وطن" يُكرم الطلاب المتفوقين خلال احتفالية أعياد الطفولة بالقاهرة

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، احتفالية بمسرح مدرسة شبرا بمناسبة أعياد الطفولة بمشاركة عدد من أولياء الأمور، وتم خلالها توزيع جوائز علي الطلاب المتفوقين.



يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر.