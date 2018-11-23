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"مستقبل وطن" يحتفل بذكري المولد النبوي ويكرم حفظة القرآن الكريم بالجيزة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:32 ص
مستقبل وطن يحتفل بذكري المولد النبوي ويكرم حفظة القرآن الكريم بالجيزة
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الفجر
 
نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، احتفالية بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف، بنادي المعلمين بشارع البحر الأعظم، وتم خلالها تكريم حفظة القرآن الكريم.

يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر.
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