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"مستقبل وطن" يُقيم منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالبحيرة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:30 ص
مستقبل وطن يُقيم منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالبحيرة
منافذ بيع سلع
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الفجر
 

أقام حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، عدد من المنافذ المتحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمركزي "إيتاي البارود، كوم حمادة".

يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر، حيث أنشأ الحزب عدة شوادر في عدد كبير من المراكز والمحافظات، لبيع السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من سعر الجملة، لعرضها بأسعار مخفضة ولتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة جشع التجار.
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