ميمي عبد الرازق للمصري: لا يليق بتاريخي هذه الإهانة

عبر ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق لنادي المصري البورسعيدي، عن حزنه الشديد بسبب ما فعلته إدارة النادي البورسعيدي، وشكل رحيله عن النادي.

وقال عبد الرازق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"نجم الجماهير"، الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي، إنه لا يليق بتاريخه في مجال التدريب، أن يتم إهانته بهذا الشكل وفي بيته.

وأكد مدرب المصري السابق، أن إدارة النادي تغنت به في أول يوم تدريب مع الفريق، موضحًا أن مسئولي النادي قالوا له إنهم لم يروا ذلك الوضع مع حسام حسن، مؤكدًا أنه ما حصل معه لا يليق بتاريخه الطويل.