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حلبية يكشف رسالته الأولى لـ"ميمي عبد الرازق"

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:25 ص
حلبية يكشف رسالته الأولى لـميمي عبد الرازق
ميمي عبد الرازق
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عمرو مصطفى
 

كشف عدنان حلبية عضو مجلس إدارة نادي المصري والمتحدث الإعلامي، عن رسالته لميمي عبد الرازق في أول يوم له مع الفريق البورسعيدي.

 

وقال حلبية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"نجم الجماهير"، الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي، أنه أكد على عبد الرازق أنه لا يفرق الفوز أو الهزيمة، مؤكدًا أنه أهم شئ الانضباط والالتزام.

 

وأكد عضو مجلس المصري، على اتفاق إدارة النادي مع عبد الرازق أن تكون التصريحات الإعلامية بالتنسيق مع الإدارة.

 

وواصل:" ميمي طلب عدم لعب مباراة الحدود خارج ملعب بورسعيد، ونحن من طلبنا منه اللعب على ملعب المكس".

المزيد عن: ميمي عبد الرازق عدنان حلبية رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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