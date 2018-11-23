بالأرقام.. ماذا قدم باتريس كارتيرون في 163 يوما مع الأهلي ؟

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إقالة المدير الفني للفريق الأول باتريس كارتيرون ومدرب الأحمال مايكل ليندمان بشكل رسمي بعد خروج الفريق من البطولة العربية للأندية.

كما قرر المجلس تكليف سيد عبد الحفيظ قائما بأعمال مدير الكرة، وتكليف محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لحين إتمام التعاقد مع مدير فني وطاقم جهاز جديد للفريق الأول.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز أرقام "كارتيرون" مع الأهلي:-

- تولى باتريس كارتيرون القيادة الفنية للأهلي في 12 يونيو 2018 خلفًا لـ"حسام البدري"، واستمر على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر لمدة 163 يومًا تقريبًا قبل أن تتم إقالته اليوم بعد الخروج من البطولة العربية للأندية.

- قاد باتريس كارتيرون الأهلي في 21 مباراة في مختلف البطولات بواقع (6 مباريات بالدوري المصري - 10 مباريات بدوري أبطال إفريقيا - 4 مباريات بكأس زايد للأندية الأبطال - 1 مباراة بكأس مصر)

- حقق "كارتيرون" 12 انتصارًا مع الأهلي، وخسر في 3 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وسجل الفريق تحت قيادته 38 هدفًا، واستقبلت شباكه 20 هدفًا.

- استخدم باتريس كارتيرون 32 لاعبًا مع الأهلي في البطولات الرسمية، ووليد سليمان هو هداف الفريق تحت قيادة المدرب الفرنسي وسجل (8 أهداف)، بينما المالي ساليف كوليبالي الأكثر مشاركة في المباريات بـ18 مباراة.

- خسر فريق الأهلي تحت قيادة كارتيرون لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي ،وودع بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب من دور الـ16 أمام الوصل الاماراتي.

- أكبر انتصار حققه الأهلي تحت قيادة "كارتيرون" كان على حساب حوريا الغيني بنتيجة 4-0، والنجمة اللبناني بنتيجة 4-1، أما أكبر خسارة كانت أمام الترجي بثلاثية نظيفة ، و الاتحاد السكندري بنتيجة 4-3