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أول قائدة مصرية للغوصات الآلية: أحب المجال ومقتنعة به

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:46 ص
أول قائدة مصرية للغوصات الآلية: أحب المجال ومقتنعة به
بسنت بدر
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نعيم يوسف
 
قالت بسنت بدر، مهندسة مصرية، وأول قائدة غواصات آلية معتمدة دوليا، إنها أثناء دراستها في هندسة البترول والتعدين، درست اللحام ومد خطوط البترول داخل المياه وخارجها.

وأضافت "بدر" في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه شريف عامر على قناة "MBC مصر"، الفضائية، أنها بدأت في البحث عن تخصص تحبه، لكني تنجح فيه، مشددة على أنها مقتنعة به وتحبه.

ولفتت إلى أنها بدأت في تعلم الغوص، وظلت تطور من نفسها لمدة 4 سنوات، حتى وصلت إلى أن أول قائدة غواصات آلية معتمدة دوليا.
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