عاجل.. الإسماعيلي يحيل عصام الحضري للتحقيق بعد تخلفه عن السفر

أصدر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، المشرف العام على قطاع الكرة قرارا بتحويل عصام الحضرى حارس مرمى الفريق للتحقيق من قبل الإدارة القانونية بالنادي.

يأتى ذلك، بعد تخلفه عن السفر ضمن صفوف بعثة الفريق التى توجهت لبوروندي، استعدادا لملاقاة بطلها "ماسيجير نيجوزى" الأربعاء المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجديدة.

ومن المقرر أن يتم توقيع العقوبة على الحارس عقب التعرف على أسباب تخلفه عن السفر ، وذلك وفقا للائحة الجزاءات من أجل الحفاظ على حالة الانضباط داخل صفوف الفريق الذي يستعد للمشاركة الإفريقية بعد غياب دام لسنوات.