كيف استقبل كارتيرون وليندمان قرار إقالتهما من الأهلي؟

كشف خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي أن قرار إقالة الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق وليندمان مخطط الأحمال جاء بإجماع أراء أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وأضاف "الدرندلي" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " محمود الخطيب كلفني بإبلاغ كارتيرون وليندمان بقرار إقالتهما وذلك احترامًا وتقديرًا لهما".

وقال: " حرصت على إبلاغ كارتيرون وليندمان في جلسات منفردة معهما".

وتابع: " كارتيرون تقبل قرار إقالته بصدر رحب وبشكل محترف، وشكرني على إبلاغه بقرار الإقالة بشكل مباشر وجهًا لوجه، كما أبلغني بسعادته البالغة بتجربته مع الأهلي والفترة التي قضاها داخل النادي وتمني التوفيق للفريق في المرحلة المقبلة".

وأتم: " ليندمان أيضًا تفهم قرار مجلس الإدارة بإقالته وتقبله بشكل محترف وراقي".