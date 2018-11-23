ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

افتتاح ثاني ليالي مهرجان فيزا فور ميوزيك بالرباط بـ فرقة ملال

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 01:33 ص
افتتاح ثاني ليالي مهرجان فيزا فور ميوزيك بالرباط بـ فرقة ملال
فرقة ملال
طباعة
الفجر الفني
 
انطلقت فعاليات ثانى ليالي مهرجان فيزا فور ميوزيك بالعاصمة المغربية الرباط، بتوليفة موسيقية أمازيغية قدمتها فرقة ملال المغربية على مسرح قصر تازى التاريخى.  
 
ويستكمل المهرجان يومه الثانى، باحتضان 14 حفلة موسيقية موزعة بين ثلاثة مسارح،  قصر تازى والنهضة وبوحنينى،  ووضعت خلالها ملال بصمتها الأمازيغية بافتتاح السباق الاحتفالي ضمن فعاليات النسخة الخامسة من المهرجان، والذي يصنف كأول سوق عالمي لرواد مجال الموسيقى من مختلف دول العالم يرتكز على المجال فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. 
 
ويعتبر وصف "موسيقى أمازيغية عالمية"، ملخصا للرؤية الموسيقية التى تسير عليها فرقة ملال، القادمة من بلاد الأطلس الكبير جنوبي شرق المغرب، تسعى لإعادة تقديم روح الموسيقى الأمازيغية بإيقاعاتها وتراثها برؤية موسيقي عصرية بالاتكال على الموسيقى العالمية، بلمسات من الجاز والبلوز والريجي، حاملة رسالة موسيقية من أعماق جبال الأطلس إلى العالم.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن فرقة ملال سينما دراما الفجر الفني اخبار فرقة ملال اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
القادسية
-
x
16:30
-
الرائد
النصر
-
x
18:40
-
الشباب
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/23/2018 2:30:10 AM