عاجل.. نيكول كيدمان تفجر مفاجأة نارية عن توم كروز

العالمية نيكول كيدمان عن زواجها من العالمي توم كروز، ولكنها صرحت عن أسرار لأول مرة عن زواجها من توم كروز، وهذا كما جاء بمجلة Variety.

لمدة 11 عاما، لم يذكر أن تحدثت الفنانة العالمية نيكول كيدمان عن زواجها من العالمي توم كروز، ولكنها صرحت عن أسرار لأول مرة عن زواجها من توم كروز، وهذا كما جاء بمجلة Variety.