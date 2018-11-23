عاجل.. نيكول كيدمان تفجر مفاجأة نارية عن توم كروز
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 01:13 ص
لمدة 11 عاما، لم يذكر أن تحدثت الفنانة العالمية نيكول كيدمان عن زواجها من العالمي توم كروز، ولكنها صرحت عن أسرار لأول مرة عن زواجها من توم كروز، وهذا كما جاء بمجلة Variety.
وقالت كيدمان: "انتقلت للعيش في هوليوود لأنني أحببت توم كروز وتزوجت منه".
وأضافت أن الزواج فى عصرنا من شخصية مشهورة ومعروفة ليس بالأمر الذى يعتقده العامة الآن، ففى الوقت الماضى لم يكن هناك مواقع تواصل الاجتماعى أو مصورو باباراتزى كما هو متاح حاليًا، فلم يبدو الأمر شيئًا ممتعًا على الإطلاق وقتها".
يذكر أن نيكول كيدمان تزوجت من العالمى توم كروز، وكانت ذات الـ23 عامًا واتفقا على تبنى طفلتين، إيزابيلا وعمرها الآن 25، وكونور وعمرها 23، ودام زواجهما 11 عامًا حتى انفصلا.
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