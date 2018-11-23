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رئيس البورصة: حجم التداول هزيل.. ونحتاج أوراق مالية جديدة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:39 ص
رئيس البورصة: حجم التداول هزيل.. ونحتاج أوراق مالية جديدة
محمد فريد
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نعيم يوسف
 
قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن سوق البورصة المصرية سوق مهم، مع الإصلاحات الاقتصادية، والتوسع وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن حجم التداول البالغ مليار و300 مليون هو رقم هزيل جدًا.

وأضاف "فريد"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه أسامة كمال، أن هناك أحداث كثيرة وتقلبات أدت إلى انخفاض حجم التداول، وارتفاعها مرة أخرى هو أمر مباشر.

وتابع رئيس البورصة المصرية، أنه لتحقيق الزيادة في أحجام التداول بالبورصة، نحتاج أوراق مالية جديدة.
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