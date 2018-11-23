التضامن: "تكافل وكرامة" يُوفر للمسنين ولذوي الإعاقة 450 جنيه شهريًا (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، إن الوزارة بدأت في تنفيذ برنامج تكافل وكرامة في عام 2015 لتقديم الدعم لأكثر من 2.2 مليون أسرة، لافتة إلى أن هذا البرنامج ساهم في جمع المعلومات عن الأسر المستحقة للدعم بشكل كبير للغاية.



وتابعت نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية مع نشرة "التاسعة" على الفضائية "الاولى"، مساء الخميس، أن هناك شروط للحصول على الدعم المقدم من تكافل وكرامة منها: تواجد جميع الأبناء في المدرسة، والمداومة على التطعيمات والرعاية الصحية، وهذا استثمار في الأطفال على المدى البعيد.



ولفتت إلى أن برنامج تكافل وكرامة خصص ما يقرب من 500 جنيه للأسر المستحقة الدعم بشكل شهري، وفي حالة وجود فرد مسن أو من ذوي الاعاقة فسيحصل بشكل منفرد على 450 جنيه.









