انتهاء تصوير "حب على الطاير".. التجربة الإنتاجية الأولى لـ"فاتن أبراش"

انتهى فريق عمل "حب على الطاير" من تصوير مشاهد الفيلم، حيث يعد التجربة الإنتاجية الأولي لشركة الامتياز والإنتاج الفني للمنتجة السعودية الدكتورة فاتن إبراش، والتي تسعى إلى المشاركة السعودية الجادة في صناعة السينما بالوطن العربي.





قصة الفيلم تدور حول مشاكل الشباب السائدة في هذا العصر، خاصة في ظل تفاوت الطبقات المادية والتي تكون سببًا في إثارة المشاكل بين الشباب، ولكن تدور قصة الفيلم في إطار كوميدي رومانسي تراجيدي مختلف الأعمار المختلفة.





ويضم "حب على الطاير" نخبة من نجوم الوطن العربى أبرزهم الفنانة إبتسام المكى، وروزانا عمر، ومنة بدر تيسير، وهناء السعيد، وسوسن طه، ورشا فرج، ودعاء عبيد، وخالد عمر، ومحمود الجارحى، ومحمود عاصم، وأحمد مرزة، وعمرو فتحى، وأمير توفيق، والفنان اللبنانى محمود الحريرى، والسينارست رامى يوسف، وستايلست أسماء الشارونى، وإخراج رأفت وجدى.