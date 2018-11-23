شوبير: خيارين على طاولة الأهلي لخلافة "كارتيرون" وماهر ومختار خارج الحسابات

كشف الاعلامي أحمد شوبير عن الخيارات المطروحة أمام مجلس الأهلي، لقيادة الفريق الأحمر، خلفًا للفرنسي كارتيرون المدير الفني والمتوقع رحيله خلال الساعات المقبلة بعد خروج الفريق من البطولة العربية للأندية على يد الوصل الاماراتي.

وقال "شوبير" في تصريحات عبر برنامجه "ملعب أون" على فضائية "أون سبورت": " مجلس الأهلي استقر على التعاقد مع مدير فني أجنبي كبير لقيادة الفريق خلفًا لباتريس كارتيرون".

وأضاف: " مجلس الأهلي أمامه خيارين حاليًا لتعويض الرحيل المتوقع لـ كارتيرون حتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، الخيار الأول استمرار محمد يوسف كمدرب مؤقت للفريق خلال الفترة المقبلة، أو تصعيد عادل عبد الرحمن لتولي القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت أيضًا حتي حسم ملف المدرب الجديد".

وتابع: " من وجهة نظري الشخصية علي ماهر مدرب سموحة السابق ليس مرشحًا لقيادة الأهلي حاليًا خاصة وأنه يرفض العمل كمدرب عام مجددًا، ايضًا مختار مختار مدرب الانتاج الحربي بالفعل هو مدير فني مميز، لكن اعتقد أنه مستقر بشكل كبير مع الفريق العسكري وهو بعيد عن حسابات الأهلي ايضًا".

وأتم: " الأهلي يفكر ايضًا في التعاقد مع مدرب حراس مرمي أجنبي لتدريب حراس الفريق في المرحلة القادمة".