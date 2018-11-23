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غرفة الجيزة: تكلفة السلع خارج مصر أقل لهذا السبب (فيديو)

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:47 ص
غرفة الجيزة: تكلفة السلع خارج مصر أقل لهذا السبب (فيديو)
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كساب أحمد
 

قال أحمد عتابي، المتحدث باسم غرفة الجيزة التجارية، إن أسعار السلع في الخارج أقل من مصر بسبب أن تكلفة الضرائب والجمارك والكهرباء أقل من مصر، لافتًا إلى أن القول بأن التاجر في مصر محتكر فيه ظلم كبير، معقبًا: "في 100 مستورد و100 مصنع في معظم السلع، ازي يكون فيه احتكار".

وتابع المتحدث باسم غرفة الجيزة التجارية، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن وزارة التموين أصدرت قرار لضبط الأسعار من خلال الزام الشركات بتحديد سعر المنتج على الفاتورة، لافتًا إلى أن الأسعار لا يمكن أن تزيد على سعر الفاتورة، ولكنها قد تقل.

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