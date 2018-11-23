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محمد فاروق: رحيل البدري عن الأهلي كان خاطئا والمدرب الأجنبي أفضل

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 12:20 ص
محمد فاروق: رحيل البدري عن الأهلي كان خاطئا والمدرب الأجنبي أفضل
حسام البدري
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ريهام عبدالمحسن
 

صرح محمد فاروق نجم الأهلي السابق بأن رحيل حسام البدري المدير الفني للأهلي السابق ورئيس بيراميدز الحالي عن الفريق الأحمر كان خاطئ وأكد أنه من الأفضل الاستعانة بمدرب أجنبي في الوقت الحالي.

 

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " الجميع في حالة ذهول مما يحدث في الأهلي لأننا تعودنا عندما يمر بكبوة يستفيق منها بسرعة وهذا لم يحدث".

 

واختتم: " من رأيي كان من الخطأ رحيل حسام البدري في ذلك التوقيت وأفضل الاستعانة بمدرب أجنبي".

 

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