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ابنة نوال الزغبي تطل بصورة مثيرة في عيد ميلادها

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 12:06 ص
ابنة نوال الزغبي تطل بصورة مثيرة في عيد ميلادها
ابنة نوال الزغبي
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الفجر الفني
 
نشرت الشابة تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي صورةً لها مع خلفية تؤكد أنها بلغت سن العشرين من عمرها وذلك تزامنًا مع تاريخ عيد ميلادها.

تيا شابة تحبّ الموضة وترتدي أجدد صيحاتها في صورٍ تبدو أحيانًا جريئة، وقد ظهرت بإطلالة ميلادها بتوب اسود علي بنطلون منقوش انيق، كما انها ظهرت بتسريحة بسيطة واكتفت بانسدال شعرها الاشقر علي اكتافها .

ابنة نوال الزغبي تطل بصورة مثيرة في عيد ميلادها
ابنة نوال الزغبي تطل بصورة مثيرة في عيد ميلادها
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