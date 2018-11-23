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عاجل.. أمطار رعدية تضرب شوارع دمياط

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 12:29 ص
عاجل.. أمطار رعدية تضرب شوارع دمياط
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هند الشيال
 
شهدت محافظة دمياط، هطول أمطار غزيرة تسببت في غرق الشوارع والميادين بالمحافظة، حيث هطلت الأمطار بغزارة يصحبها البرق والرعد.

كما شهدت مدينتي رأس البر ودمياط الجديدة، هطول أمطار غزيرة تسببت في ارتفاع منسوب المياه في البحر.

كما تسببت الأمطار في إعاقة حركة السير نسبيا في شوارع القرى والمراكز بدمياط.
عاجل.. أمطار رعدية تضرب شوارع دمياط
عاجل.. أمطار رعدية تضرب شوارع دمياط
عاجل.. أمطار رعدية تضرب شوارع دمياط
المزيد عن: مصر محافظات طقس امطار أخبار مصر
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