عاجل.. أمطار رعدية تضرب شوارع دمياط

شهدت محافظة دمياط، هطول أمطار غزيرة تسببت في غرق الشوارع والميادين بالمحافظة، حيث هطلت الأمطار بغزارة يصحبها البرق والرعد.



كما شهدت مدينتي رأس البر ودمياط الجديدة، هطول أمطار غزيرة تسببت في ارتفاع منسوب المياه في البحر.



كما تسببت الأمطار في إعاقة حركة السير نسبيا في شوارع القرى والمراكز بدمياط.