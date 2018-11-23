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"حساسين" عن خسارة الأهلي: "الكرة كان سخنة على الشناوي"

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 12:00 ص
حساسين عن خسارة الأهلي: الكرة كان سخنة على الشناوي
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أمنية فوزي
 
علق الإعلامي وعضو مجلس النواب سعيد حساسين، على مباراة الأهلي والوصل الإماراتي، قائلًا: "ماذا يحدث للأهلي، أين الأهلي، أنا زعلان جدًا على الأهلي".

وتابع "حساسين"، خلال تقديمه برنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الخميس،: "الأهلي خرج من البطولة العربية، وخرج من البطولة الإفريقية، والكرة الظاهر كانت سخنة والشناوي معرفش يمسكها، أزارو انفرد بالجول ومعرفش يجيب".

واستكمل: "إحنا بندلع ونطبطب فيهم، ولكن أين الأهلي، الناس زعلانة وبتموت"، مشددًا على ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة في النادي الأهلي.
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