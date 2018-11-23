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نجل توفيق الدقن يحرر محضرًا ضد صاحب عقار ألقى سيارة والده بالشارع

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 01:12 ص
نجل توفيق الدقن يحرر محضرًا ضد صاحب عقار ألقى سيارة والده بالشارع
المستشار ماضي وفيق الدقن
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أمنية فوزي
 
قال المستشار ماضي وفيق الدقن، نجل الفنان الراحل توفيق الدقن، إنه حرر محضرًا ضد صاحب عقار ألقى سيارة والده بالشارع.

وأوضح "الدقن"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الخميس، أن أحد الأشخاص قدم بلاغًا كاذبًا لإدارة المرور، وأكد أن هذه السيارة لا يوجد صاحب لها رغم معرفته بهم، متابعًا: "الغل أكل قلبه بسبب لافتة اتعلقت على العقار لتوفيق الدقن وافتكر اننا هنشتري العقار".

وأشار إلى أن السيارة في مقدمة الجراج من الباب الخلفي الذي لا يستخدم، وأنه قام بتصوير الواقعة بالكامل وقدمها للنيابة، واقترح أن يقوموا بإنشاء متحف بالتعاون مع الدولة والنقابات الفنية لوضع مثل هذه الشياء الثمينة فيه.
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