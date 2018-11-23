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نقيب الصيادلة يكشف موعد عودة جثمان الصيدلي المقتول بالسعودية

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 01:22 ص
نقيب الصيادلة يكشف موعد عودة جثمان الصيدلي المقتول بالسعودية
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أمنية فوزي
 
كشف الدكتور محيي عبيد، نقيب صيادلة مصر، موعد عودة جثمان الصيدلي المصري المقتول بالسعودية، موضحًا أنه سيصل غدًا في السادسة والنصف مساءً، وأن النقابة جهزت جميع استعدادات الجنازة والدفن.

وأضاف "عبيد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الخميس، أن الدفنة غدًا بعد صلاة العشاء في أبو المكارم بجوار مسجد الرحمن الرحيم بمقابر الغفير، والعزاء يوم الأحد بعد صلاة المغرب في مسجد عمر مكرم بالتحرير.

وأكد أن سفارة مصر بالسعودية وجميع الجهات المعنية تحركت في هذه الواقعة بشكل جيد، لافتًا إلى أنه تم ضبط القتلة في أقل من ثلث ساعة، وفي أقل من أسبوع وضعت جميع الأمور في نصابها السليم.

وأشار نقيب الصيادلة، إلى أن أن 5 آلاف صيدلي مصري يعملون في نفس الشركة التي كان يعمل بها الصيدلي.
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