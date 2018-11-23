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الغرفة التجارية بالجيزة تزف بشرى سارة بشأن أسعار السلع

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 06:00 ص
الغرفة التجارية بالجيزة تزف بشرى سارة بشأن أسعار السلع
أحمد عتابي
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رقية جمال
 
قال أحمد عتابي، المتحدث الرسمي باسم غرفة الجيزة التجارية، إنه حتى يحدث انخفاض في الأسعار لا بد من الاهتمام بالمزارع والتوعية الزراعية له؛ لإنتاج منتج جيد يصلح للتصدير، مع الاهتمام بالمستثمر الصغير.

وأضاف "عتابي"، خلال حواره ببرنامج "اقتصاد وطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الرقعة الزراعية في مصر أصبحت محدودة، ولا بد أن نهتم بما هو موجود، مشددًا على أن الزراعة هى أساس الحياة والتنمية، فهي تحقق أفضل صناعة في الألبان وثروة حيوانية جيدة جدًا.

وتوقع، أن تشهد الفترة القادمة انخفاض في أسعار السلع، مشددًا على أن العامين الماضيين شهدوا انجاز كبير في تثبيت سعر الدولار الجمركي الذي سيكون له تأثير جيد على الأسعار.
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