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والدة أحد الشهداء عن إسقاط لافته بأحد الميادين تحمل صورته: "فينا وجع يهد جبال"

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 01:52 ص
والدة أحد الشهداء عن إسقاط لافته بأحد الميادين تحمل صورته: فينا وجع يهد جبال
الشهيد المجند مصطفى خضر
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رقية جمال
 
قالت الحاجة سلوى، والدة الشهيد المجند مصطفى خضر سليم، التى استغاثة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخليد ذكرى ابنها، وإطلاق اسمه على إحدى المدارس أو الميادين، إنها تناشد الرئيس باسم كل أم قلبها اتحرق على ابنها لتكريمه، معقبة: "أملي كله أني أكرم ابني، وحقه ميروحش".

وأضافت "خضر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن أملها أن يطلق اسم ابنها الشهيد على الميدان، متابعة: "كان أملي أن ابني يتكرم من الرئاسة مثل باقي الشهداء"، لافتة إلى أنهم قاموا بعمل صور لنجلها الشهيد على نفقتهم بأحد الميادين، وتم إسقاط هذه اللافتات وإلقاءها على الأرض.

وتوجهت، بالشكر لجميع أسر الشهداء، قائلة: "مش كتير على شهيد ضحى بروحه أن يتعمل ميدان باسمه، الرئيس السيسي حاسس بأسر الشهداء، وكلهم بيعتبروه أب ليهم، وعلى كل مسئول أن يراعوا أسر الشهداء مثلما يراعيهم الرئيس السيسي"، مضفية باكية: "إحنا مش ناقصنا وجع، فينا وجع يهد جبال".
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